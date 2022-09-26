Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Адмирал
01
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Финляндия
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Эстония
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь
61
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо Мн
41
Все события
Фоторепортажи
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Африканские баскетболистки устроили драку после поражения на чемпионате мира

Баскетболистки сборной Мали устроили драку после поражения от Сербии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Видео опубликовано на YouTube-канале Sport Klub.

Наверх

Инцидент произошел после игры в микс-зоне, где давала интервью представительница сербской сборной. На ролике видно, что в драке участвовали две малийские спортсменки, их пытались разнять партнерши по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Мали уступила Сербии со счетом 68:81. Для африканской команды это поражение стало четвертым подряд, баскетболистки лишились шансов выйти в плей-офф турнира.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит с 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее. Действующим победителем турнира является сборная США.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь