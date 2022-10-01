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12:29 (мск), источник: Life.ru

Сборная США по баскетболу 11-й раз выиграла женский чемпионат мира

Женская сборная США по баскетболу разгромила команду Китая в финале чемпионата мира со счётом 83:61. Первенство проходило в австралийском Сиднее.

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Источник: AP 2022

Сборная США по баскетболу 11-й раз выиграла женский чемпионат мира.

В составе американок самой результативной стала Эйжа Уилсон, набравшая 19 очков. Её же признали самым ценным игроком (MVP) всего турнира.

Бронзовые медали завоевали австралийские баскетболистки. В матче за третье место хозяйки паркета разгромили команду Канады со счётом 95:65.

Женская сборная США по баскетболу стала чемпионом мира четвёртый раз подряд и 11-й раз за всю историю. Она является самой титулованной командой планеты. В активе наших спортсменок, которых на этот раз не допустили до участия в соревнованиях, шесть побед.

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