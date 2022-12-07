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7 декабря, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» и «Олимпии» победили в матчах чемпионата Беларуси

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Беларуси по баскетболу сегодня состоялись встречи очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» уверенно переиграли на своей площадке «Гомельских рысей» с результатом 90:57. В сегодняшнем гродненском дерби «Олимпия» разгромила «Викторию» с разницей в 67 очков — 101:34.

После сегодняшних побед в активе баскетболисток «Горизонта» и «Олимпии» стало по 23 очка, третьим идет БК «МИНСК», у которого на один балл меньше после 12 проведенных встреч.

Турнирную таблицу мужского первенства возглавляет могилевский «Борисфен», имеющий 26 очков, баскетболисты «Гродно-93» отстают на два балла, у витебского «Рубона» 23 очка, столичный «Импульс-БГУИР» имеет в своем активе 20 зачетных баллов, на одно очко меньше у резервного состава «МИНСКА». В субботу, 10 декабря, в центральном поединке «Гродно-93» примет у себя дома «Борисфен».

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