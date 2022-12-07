Баскетболистки «Горизонта» и «Олимпии» победили в матчах чемпионата Беларуси

Действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» уверенно переиграли на своей площадке «Гомельских рысей» с результатом 90:57. В сегодняшнем гродненском дерби «Олимпия» разгромила «Викторию» с разницей в 67 очков — 101:34.

После сегодняшних побед в активе баскетболисток «Горизонта» и «Олимпии» стало по 23 очка, третьим идет БК «МИНСК», у которого на один балл меньше после 12 проведенных встреч.