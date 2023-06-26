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01:08 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная Бельгии по баскетболу впервые выиграла чемпионат Европы

В финале бельгийки обыграли испанок, третье место заняли француженки.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 25 июня. Сборная Бельгии по баскетболу стала победителем чемпионата Европы среди женщин, обыграв в финале команду Испании. Встреча прошла в воскресенье в Любляне.

Матч закончился со счетом 64:58 в пользу бельгийских баскетболисток. Ранее в воскресенье в матче за третье место команда Франции со счетом 82:68 переиграла сборную Венгрии.

Турнир в 2023 году прошел в Любляне и Тель-Авиве. Сборная Бельгии впервые стала чемпионом Европы, команда Испании выигрывала турнир в 1993, 2013, 2017 и 2019 годах. Рекордсменом по числу побед в чемпионате является сборная СССР, выигрывавшая турнир 21 раз. Сборная России трижды становилась чемпионом Европы (2003, 2007, 2011).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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