Сборная США по баскетболу хочет вернуть себе золото мирового первенства

Этому чемпионату мира в США уделяют довольно большое внимание по вполне понятной причине. Американский баскетбол десятилетиями смотрел на соперников сверху вниз, откуда-то с заоблачных высот, но как-то незаметно его позиции пошатнулись. В НБА, например, с 2019 года титул лучшего игрока сезона достается исключительно европейцам, а сборной США все труднее и труднее добираться до ценных призов. Всякий раз их приходится выгрызать у тех, кто когда-то казался на ее фоне безнадежными слабаками.

Сейчас Америке принадлежит олимпийское золото, завоеванное два года назад в Токио. Но вот на предыдущем, четырехлетней давности, мировом первенстве она потерпела сокрушительный провал.

В Китае американцев уже в четвертьфинале побили французы, а вслед за ними, уже в «утешительном» play-off, еще и сербы. Итоговое место сборной США на турнире, выигранном испанцами, оказалось седьмым, просто позорным по меркам вечного фаворита.

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То, что новый чемпионат мира — хороший шанс для нее вернуть себе золото, утверждение на первый взгляд довольно спорное. Человек, который за НБА следит вскользь, наискосок, выцепляя исключительно самое вкусное, взглянув на ее нынешнюю заявку, наоборот, подумает, что теперь-то ей точно будет жутко тяжело. Да в ней, заявке, нет ровным счетом никого, чья фамилия такому человеку была бы знакома, ни единой настоящей — чтобы как следует гремела — суперзвезды.

И с этим утверждением не поспоришь. Сборная США под чемпионат мира всегда комплектовалась скромнее, чем под Олимпиаду. Но на сей раз селекция была совсем уж особенной. Эта команда жутко молода.

В ней треть — четверо из 12 — игроков родились в 2000 году или позже, а в первой половине 1990-х (и то — на излете первой половины, в 1995-м) появились на свет двое. Всего четыре баскетболиста — Энтони Эдвардс, Тайриз Халибертон, Джарен Джексон и Брендон Ингрем — отбирались на Матч всех звезд. По разу. И ни у кого нет опыта международных соревнований, на чемпионате мира важного, поскольку правила НБА и Международной федерации баскетбола (FIBA) все-таки отличаются.

И все же шанс, кажется, действительно неплохой, несмотря на эту кадровую специфику. Тут имеют значение два нюанса. Первый — это обилие проблем у основных конкурентов американцев. Испанцы за четыре года сильно постарели, а другие недосчитались ярких игроков. Их, заметных потерь, огромное количество. Французов, например, могли бы здорово усилить первый номер летнего драфта Виктор Вембаньяма, баскетбольный вундеркинд и уникум, а также центровой Джоэл Эмбиид, обладатель приза ценнейшему игроку минувшего чемпионата НБА. Но оба предпочли сосредоточиться на подготовке к клубному сезону. У греков нет бесподобного Янниса Адетокунбо, залечивающего травмы. А на надеждах сербов взлететь на вершину, видимо, поставил крест решивший пропустить мировое первенство по «семейным обстоятельствам» Никола Йокич — выдающийся центр, приведший «Денвер Наггетс» к чемпионскому титулу в НБА.

Кроме того, ESPN, объясняя, почему второго подряд провала не будет, вспоминает прошлое. На чемпионат мира 2010 года в Турции американцы тоже отправили безумно молодую, для болельщика непосвященного — даже невзрачную команду. Но она убедительно выиграла турнир, а некоторые ее игроки — Кевин Дюрант, Стефен Карри, Деррик Роуз, Расселл Уэстбрук, Кевин Лав — вскоре превратились в безусловных супергероев НБА, рассказывавших потом, что взять турецкое золото им помогли в том числе свойственные молодости мотивация и голод до побед, компенсирующие иногда дефицит матерости. И надо сказать, контрольные матчи сборной США перед этим чемпионатом оптимизм экспертов укрепляли. Она в них расправлялась со всеми без исключения попадавшимися под руку сильными соперниками — пуэрториканцами, словенцами, испанцами, греками, немцами.