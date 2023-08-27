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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Франция сенсационно вылетела с Кубка мира по баскетболу

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сборная Франции по баскетболу уступила команде Латвии в матче второго тура предварительного раунда Кубка мира, который принимают Индонезия, Филиппины и Япония.

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Источник: AFP 2023

Встреча группы H, прошедшая в Джакарте, завершилась со счетом 88:86 (26:33, 23:20, 13:21, 26:12) в пользу латвийцев, которые впервые вышли вперед за 37 секунд до конца игры. В составе победителей самым результативным игроком стал Артур Жагарс, набравший 22 очка. У проигравшей команды 27 очков в активе Эвана Фурнье.

Сборная Латвии, одержавшая две победы, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Команда Франции с двумя поражениями располагается на третьей строчке. Бронзовые призеры Кубка мира 2019 года досрочно лишились шансов на выход во второй групповой этап, латвийцы же обеспечили себе место в нем.

В заключительном матче на нынешней стадии латвийцы 29 августа сыграют с командой Канады, а французы в этот же день встретятся со сборной Ливана.

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