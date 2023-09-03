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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Литва нанесла сборной США первое поражение на чемпионате мира по баскетболу

На Филиппинах завершился заключительный матч группы J чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные США и Литвы.

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Источник: Reuters

Счёт встречи — 110:104 в пользу литовцев.

Стоит отметить, что подопечные Казиса Максвитиса создали для себя отличный задел в первой четверти, завершив её со счётом 31:12 в свою пользу.

Наилучшую результативность продемонстрировал Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 35 очков. В составе Литвы лучшую статистику показал Вайдас Кариниускас — 15 очков.

Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J. Американцы вышли в плей-офф со второго места.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

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