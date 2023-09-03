Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Салернитана
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Динамо
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетик
00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Ленинградец
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Торпедо
25
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Адмирал
41
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лорьян
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
22
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
Балтика
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Черноморец
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Клермон Фут
22
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Нефтехимик
10
Футбол. Премьер-лига
13:00
Оренбург
Сочи
30
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
02
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
21«Факел» погасил ЦСКА
19:07 (мск), источник: ТАСС

Действующие победители Кубка мира по баскетболу испанцы не вышли в плей-офф турнира

Команда показала худший результат на мировом первенстве с 1994 года.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 3 сентября. Сборная Испании со счетом 85:88 проиграла команде Канады в матче второго раунда Кубка мира по баскетболу. Встреча проходила в индонезийской Джакарте.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 30 очков.

Сборная Испании проиграла в обоих матчах второго раунда. Ранее испанцы уступили команде Латвии (69:74). В плей-офф соревнований вышли по две лучшие команды из четырех групп. Сборная Испании финишировала третьей в турнирной таблице группы L.

Сборная Испании показала худший результат на Кубке мира с 1994 года, когда также не смогла попасть в число восьми лучших по итогам турнира. Испанцы являются двукратными победителями соревнований, они завоевали золотые медали в 2006 и 2019 годах.

О Кубке мира

Кубок мира по баскетболу проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах. В турнире принимают участие 32 сборные. На втором групповом этапе 16 команд разбиты на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Финал турнира пройдет 10 сентября в филиппинском городе Пасай.

Самыми титулованными командами в истории мировых первенств являются сборные США и Сербии, они выиграли турнир по пять раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российских кибатлетов не допустили к участию в чемпионате мира в Цюрихе
"Костю Тюкавина мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь