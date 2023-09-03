Действующие победители Кубка мира по баскетболу испанцы не вышли в плей-офф турнира

ТАСС, 3 сентября. Сборная Испании со счетом 85:88 проиграла команде Канады в матче второго раунда Кубка мира по баскетболу. Встреча проходила в индонезийской Джакарте.

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер, который набрал 30 очков.

Сборная Испании проиграла в обоих матчах второго раунда. Ранее испанцы уступили команде Латвии (69:74). В плей-офф соревнований вышли по две лучшие команды из четырех групп. Сборная Испании финишировала третьей в турнирной таблице группы L.

Сборная Испании показала худший результат на Кубке мира с 1994 года, когда также не смогла попасть в число восьми лучших по итогам турнира. Испанцы являются двукратными победителями соревнований, они завоевали золотые медали в 2006 и 2019 годах.

О Кубке мира

Кубок мира по баскетболу проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах. В турнире принимают участие 32 сборные. На втором групповом этапе 16 команд разбиты на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Финал турнира пройдет 10 сентября в филиппинском городе Пасай.

Самыми титулованными командами в истории мировых первенств являются сборные США и Сербии, они выиграли турнир по пять раз. Действующим победителем Кубка мира является сборная Испании, в финале турнира 2019 года она обыграла команду Аргентины (95:75). Сборная России дважды становилась серебряным призером соревнований (1994, 1998).