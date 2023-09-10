Германия — чемпион мира! В баскетболе! Перебросали США и растоптали Сербию

Давайте признаемся, что финал чемпионата мира в предолимпийский год получился неожиданным. Оба участника решающего матча максимально заслуженно оказались на вершине, но всё-таки почему-то изначально казалось, что более мощные канадцы и американцы разыграют между собой золото. И как же было приятно ошибаться.

Сербия и Германия прошли свой турнирный путь по-разному. Сербы даже успели проиграть итальянцам, но зато в решающих играх плей-офф выглядели собранно. А ведь про них мало кто говорил, поскольку главная звезда сборной — Никола Йокич из «Денвер Наггетс» — не поехал на ЧМ после тяжелого победного сезона в НБА.

Вообще, неприезд звёзд стал своеобразным трендом этого турнира. Канада отправилась на чемпионат без Джамала Маррея и Эндрю Уиггинса. Латвия играла без Кристапса Порзингиса. Греция без Янниса Адетокунбо. Япония без Руи Хатимуры. Италия без Паоло Панкеро, который в последний момент оказался в сборной США.

Многим без своих главных звезд было даже как будто легче. Латвия расправила крылья и стала едва ли не главным открытием ЧМ, сначала выбив из турнира французов, а после, чуть не выбив будущего финалиста в четвертьфинале. По крайней мере, латыши бросали на победу и наверняка игрокам ещё долго будет сниться последние мгновения той битвы с немцами.

Сербам по ходу турнира пришлось преодолевать и ментальные сложности. Команда потеряла Бориша Симанича. Тяжёлая травма в игре с Южным Суданом привела к двум операциям, в результате которых сербу пришлось удалить почку. Но это не сломило коллектив Светислава Пешича.

Тренера сборной Сербии давно называют одним из самых строгих коучей в профессии. По ходу турнира он отпраздновал свой 74 день рождения, а встреча с Германией на любой стадии для него точно бы стала особенной. Потому как именно Пешич привёл немцев к их первому большому золоту в современной истории, победив на Евробаскете 1993 года.

В том самом 1993 как раз родился нынешний лидер баскетбольной Германии — Деннис Шрёдер. Именно он является главной звездой и стержнем огромной немецкой машины, доехавшей до финала. В ней есть много таланта, а по своей манере игры парни Горди Херберта больше похоже на американцев, играя размашисто, мощно, стараясь подавить соперника габаритами и через атаку.

Полуфинал Германии против США не мог не понравиться. Это был, пожалуй, лучший матч на турнире. И дело здесь не в шестизначном счёте на табло (встреча закончилась победой Германии 113:111), а в качестве баскетбола. Американцев в итоге подавили физически. И это удивило. Германия вышла биться в открытый баскетбол и смогла не только выстоять, но и справилась без каких-либо секретных приёмов. Они просто лучше играли в баскетбол, показав чудеса командной работы на обеих сторонах площадки.

Самое удивительное, что выделить в сборной Германии кого-то одного было бы нечестно по отношению к другим. Обст провёл лучший матч на турнире? А как же тогда быть с Даниэлем Тайсом или братьями Вагнер? Да и Шрёдер, переосмысливший себя после ужасного матча с латышами, тоже достоит лестных слов. По ходу турнира звёздный разыгрывающий «Торонто» поцапался с тренером во время игры, но это не развалило коллектив. И как будто бы даже сделало его сильнее.

Поэтому выбрать фаворита перед стартовым спорным было категорически невозможно. Понятно было одно — любой результат станет закономерным и заслуженным. А уж для немцев, не выходивших никогда в финалы ЧМ, так и вовсе лучшим в истории.

Оба финалиста не стали изменять своим фирменным игровым стилям. Сербы полетели вперёд, а немцы как обычно стали двигать мяч, пытаясь найти возможность для силового прохода или свободного дальнего броска. Получалось и у тех, и у других. Казалось, что и в заключительной встрече турнира зрителям снова преподнесут блюдо в стиле полуфинала США — Германия.

Уже в начале сербы потеряли Добрича. Травма ноги оказалась серьёзной и его под руки увели в раздевалку. Огнен пытался вернуться, но болевые ощущения не позволяли действовать в полную силу. Зато в какой-то момент показалось, что баскетбольная удача всё-таки пришла на этот матч в форме балканской команды — сербы дважды попали шальные «трёхи» с отскоком от щита. Но немцы ни в чём не уступали, а потому 47:47 после двух четвертей выглядели закономерными и логичными.

Ключевой в итоге стала третья четверть. Не зря говорят, что кто побеждает в ней, тот выигрывает матч. Немцы закрыли на замок свою половину площадки, позволив сопернику набрать всего 10 очков за 10 игровых минут, забив при этом 22. Разница, правда, не сломала Богдановича и его партнёров. Они пластались по паркету, находя свои возможности через очки второго шанса.

В итоге за минуту до конца Бонга потерял мяч при «+3», а Гудурич бросал свободный дальний. Ключевой момент матча, в котором золотая левая рука защитника «Фенербахче» подвела не только его, но и всю страну.

Германия — чемпион мира в баскетболе! В это сложно поверить прямо сейчас. Сборная несколько лет росла и наконец смогла показать свою состоятельность. Сейчас есть время на празднования. Заслужили! И да, никто не назовёт это сенсацией. Но главный вопрос теперь в другом — а смогут ли немцы выдать подобный турнир в следующем году на Олимпиаде?