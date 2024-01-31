65 лет назад советские спортсмены не вышли на игру с непризнанной страной. Как политика лишила их золота чемпионата мира?

Даже до крупномасштабного отстранения российских спортсменов от международных соревнований отечественным баскетболистам долгое время было нечем порадовать болельщиков. В 2007 году мужская сборная взяла золото на чемпионате Европы, а последнее попадание в призы на чемпионате мира датировано 1998 годом.

Тем удивительнее для современных поклонников баскетбола то, что ровно 65 лет назад сборная СССР добровольно отказалась от победы на мировом первенстве из-за нежелания играть с непризнанным Тайванем. Ни до, ни после советские баскетболисты ни разу не оставались без медалей на крупных турнирах. «Лента.ру» — подробнее о том, как разворачивалась эта история.

За последние 65 лет в мироустройстве произошло много изменений, однако конфликт Китая с Тайванем то затухает, то разгорается с новой силой на протяжении всего этого времени. Ни СССР, ни Россия никогда не признавали независимость острова, а в 1959-м этот факт неожиданно стал важнейшим для целого поколения советских баскетболистов.

Подготовка к триумфу

Днем рождения советского баскетбола принято считать 25 мая 1919 года. Тогда в Петрограде прошел матч между командами 2-го Петроградского спортклуба и «Баскетбол-лиги», хотя подобные встречи в столице устраивали и раньше. Тем не менее полноценным членом Международной федерации баскетбола (ФИБА) Всесоюзная баскетбольная секция стала только в 1947 году. Тогда же советская сборная впервые выступила на чемпионате Европы и с первой попытки его выиграла.

В следующие 12 лет сборная СССР еще четыре раза победила на чемпионате Европы и в ранге действующего чемпиона континента подошла к дебютному для себя мировому первенству-1959. Турнир проходил в Чили и был сдвинут на несколько месяцев с осени 1958-го. Организаторы обещали построить огромный дворец спорта в Сантьяго, но не успели.

В итоге соревнования, помимо столицы, приняли еще четыре чилийских города, и единственный раз в истории чемпионатов мира по баскетболу они проходили на открытом воздухе.

Организаторам повезло с погодой, но больше ФИБА на такую авантюру не соглашалась.

Советская команда, которой руководил тренерский тандем Степана Сандаряна и Александра Гомельского, на групповом этапе попала в один квартет со сборными Бразилии, Канады и Мексики, для выхода в финальный раунд нужно было занять первое или второе место. Всего было три группы, а 13-м участником турнира стали чилийцы, которые автоматически получили место в решающей стадии чемпионата.

Безусловное доминирование

На турнире в Чили советская сборная стартовала с побед над Бразилией и Мексикой, вторая получилась разгромной — 102:72. После этого произошла осечка в игре с Канадой (54:63), и тут пришлось считать разницу мячей, так как у трех команд — СССР, Бразилии и канадцев — было одинаковое количество очков. На помощь советским игрокам пришла крупная победа над мексиканцами, которая помогла им обойти Канаду по разнице мячей и финишировать вторыми вслед за Бразилией.

Из поражения от канадцев советская сборная сделала правильные выводы и больше не оступалась. По регламенту соревнований, семь попавших в финальный раунд команд должны были по разу сыграть друг с другом, и лучший коллектив становился чемпионом мира. Баскетболисты из СССР второй раз обыграли бразильцев, уверенно взяли верх над дружественной Болгарией, разгромили Чили и Пуэрто-Рико.

Но главным достижением стала первая в истории победа над сборной США с унизительным для родоначальников баскетбола счетом 62:37.

Да, за американцев на том турнире не играли представители НБА, но состав все равно подобрался достойный — игроки той команды выступали за сборную ВВС страны. Правда, никому из них впоследствии так и не удалось построить успешную профессиональную карьеру.

В составе же советской сборной все баскетболисты выступали за профессиональные клубы, причем сильны подопечные Сандаряна и Гомельского были прежде всего командной игрой. Несмотря на высокую результативность сборной СССР почти в каждом матче, в топ-20 снайперов турнира не оказалось ни одного советского баскетболиста. Лучшим в команде по этому показателю стал разыгрывающий Майгонис Валдманис, который набирал в среднем по 11,9 очка за матч. Это 22-й результат на турнире. По итогам соревнований советские игроки остались без индивидуальных призов, лишь центровой Янис Круминьш попал в символическую сборную.

Тайваньская непереносимость

Несмотря на отсутствие индивидуальных подвигов игроков, сборная СССР уверенно шла к титулу и перед последним матчем, запланированным на 30 января, имела в активе пять побед в пяти матчах с шикарной разницей мячей +103. Единственным конкурентом советских игроков были бразильцы, которые выиграли все встречи, кроме матча с СССР, и могли надеяться лишь на чудо в виде разгромного поражения советских баскетболистов от Тайваня.

Предпосылок к такому развитию событий было чуть меньше, чем никаких. До встречи с СССР Тайвань в финальном раунде без шансов уступил в трех встречах, а поражение в четвертой игре от Чили потерпел в овертайме. Однако бразильцы точно не знали об одном обстоятельстве, которое мигом могло превратить их тыкву в карету. Дело в том, что Сандаряна с Гомельским перед стартом турнира принимал главный идеолог СССР Михаил Суслов, который запретил выводить команду на игру с Тайванем.

Он не был знатоком спорта, однако управление страной крепко держал в своих не очень сильных белых руках. Он сказал следующее: «Если придется играть с Тайванем, на поле не выходить». Это могло обидеть Мао Цзэдуна, а отношения с Китаем уже начали осложняться. Он как в воду глядел, так все и вышло. Александр Гомельский

Накануне игры с Тайванем руководство советской делегации в Чили созвонилось с Москвой и предприняло попытку получить зеленый свет на проведение игры. «Стали объяснять, что мы этот Тайвань шапками закидаем, что наши китайские братья, наоборот, обрадуются тому, что мы сборную Тайваня, как бы она ни называлась, обыграем с разгромным счетом», — вспоминал в своей книге телекомментатор Владимир Гомельский, сын Александра Гомельского. Однако Суслова, по версии Гомельского-младшего, этот довод не убедил, и он повторно дал указание на игру не выходить.

Проверять, что случится в случае невыполнения приказа, руководство сборной СССР не стало и подчинилось воле секретаря ЦК КПСС. На матч с Тайванем советские игроки не явились. Судьи же пригласили пятерку тайваньских баскетболистов в центр площадки, начали встречу с символического спорного мяча, и Вон Квок Юну поразил никем не обороняемое кольцо советской команды. На этом игра завершилась, Тайваню присудили техническую победу со счетом 2:0.

На следующий день такой же трюк проделали болгары. На тот момент они считали, что и так потеряли шансы на медали, однако позже выяснится, что болгарские баскетболисты этим жестом лишили себя бронзовых медалей.

Фокус в том, что даже присуждение технического поражения сборной СССР ничего не меняло в турнирном раскладе. Бразильцы все равно уступали сопернику по разнице мячей, но руководство ФИБА приняло жесткое решение и дисквалифицировало советскую и болгарские команды. Чемпионом признали Бразилию, серебро досталось США, а бронза — чилийцам, которые после этого даже ни разу не квалифицировались в финальную часть мировых первенств.

Две победы в шести матчах финального раунда одержала бронзовый призер ЧМ-1959 сборная Чили.

Вряд ли для советских баскетболистов это было большим утешением, но по возвращении домой команду встречали как триумфаторов. Спортсменам вручили именные медали «За победу на чемпионате мира», кроме того, были напечатаны специальные почтовые марки с надписью «Победа баскетбольной команды СССР. Чили 1959 год». Купить их можно и сейчас у коллекционеров по цене от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за штуку.

Послевкусие

В официальной же баскетбольной истории сборная СССР на ЧМ-1959 осталась без медалей. Ни до, ни после с советской командой на крупных турнирах такого не происходило. Всего на счету баскетболистов из Советского Союза 14 побед на чемпионатах Европы, три золота чемпионатов мира и две победы на Олимпиадах.

Первый триумф на Играх произошел в 1972 году в Мюнхене в знаменитом финале со сборной США. Интересно, что решение дать советским баскетболистам легендарные три секунды было принято при непосредственном участии генсека ФИБА Уильяма Джонса. В 1959-м же британец был одним из главных лоббистов идеи дисквалифицировать сборную СССР.

Важная деталь в том, что бойкот игры с Тайванем не помог добиться политических целей. Отношения СССР с Китаем продолжили стремительно ухудшаться, а пик кризиса произошел в 1969 году, когда на острове Даманский случилось открытое вооруженное столкновение между пограничниками двух стран. В 1974 году поступок советских баскетболистов повторили футболисты, и снова в истории фигурировало Чили.

Сборная СССР играла стыковые матчи с чилийцами за право попасть на чемпионат мира, и первая игра в Москве завершилась со счетом 0:0.

Советское руководство в знак протеста против захватившего власть в стране Аугусто Пиночета категорически отказывалось отправлять команду на ответную игру и пыталось всячески перенести ее из Чили на нейтральное поле. Попытка провалилась, в Сантьяго советские игроки не полетели, а ФИФА засчитала им техническое поражение, которое отправило на мундиаль чилийцев.

В российской истории представители командных видов спорта не бойкотировали матчи и всегда проводили их даже с непризнанными государствами. С февраля 2022 года ситуация поменялась, теперь многие готовы бойкотировать встречи с Россией, а чтобы этого не случилось, международные спортивные организации устроили российским спортсменам тотальный бан.