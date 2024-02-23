Казахстан стартовал с победы в отборе Кубка Азии по баскетболу
Сборная Казахстана по баскетболу обыграла в родных стенах Индию (63:50) на старте отборочного турнира к Кубку Азии-2025, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по баскетболу обыграла в родных стенах Индию (63:50) на старте отборочного турнира к Кубку Азии-2025, передают Vesti.kz.
26 февраля казахстанская команда сыграет на выезде с Катаром. Путевку в финальную стадию получат 16 команд по итогам квалификационного цикла.
Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 августа 2025 года. Последний раз финальный турнир в этой стране проводился в 1997 году в Эр-Рияде, где Корея взяла трофей, обыграв в финале Японию со счетом 78:76.
На данный момент в группе E такая турнирная ситуация после первого тура: Казахстан (2 очка), Иран (2), Катар (1), Индия (1).