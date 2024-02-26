Казахстан одержал вторую победу в отборе Кубка Азии по баскетболу

Источник: Соцсети

Подопечные Евгения Овсянникова обыграли на выезде команду Катара со счетом 73:68 (19:12, 14:25, 15:13, 25:18).

Отметим, что на старте отбора Казахстан обыграл на своей площадке сборную Индии — 63:50.

Следующий матч команда Казахстана проведет на выезде против Ирана в ноябре этого года. Иранцы в другом матче дня оказались сильнее Индии — 86:53.

На данный момент в группе E такая турнирная ситуация после второго тура: Иран (4 очка), Казахстан (4), Катар (2), Индия (2).

Добавим, что путевку в финальную стадию получат 16 команд по итогам квалификационного цикла.