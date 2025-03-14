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Федерация баскетбола продлила отстранение российских спортсменов

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских клубов и сборных от турниров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Источник: Pexels

«Статус России и Белоруссии продлен до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года», — говорится в заявлении.

В феврале сообщалось, что Евролига планирует вернуть российские клубы.

Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

В апреле 2024 года FIBA продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.