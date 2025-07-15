Виктор Вембаньяма объяснил решение не выступать на Евробаскете-2025

«Когда сталкиваешься с такой серьёзной проблемой со здоровьем в жизни — и речь не только о баскетболе, — то не можешь позволить себе рисковать. Мне бы очень хотелось, чтобы моя реабилитация прошла быстрее. Но без уверенности я не смог бы позволить себе участвовать в Евробаскете», — приводит слова Вембаньямы RMC Sport.