Литовская техника, латвийский рост и русская мощь. Сборная СССР стала эталоном всей Европы

Тот легендарный состав вписал себя в историю навсегда. Геннадий Вольнов — обладатель шести золотых медалей Евробаскета, и этот рекорд до сих пор никем не побит. Сергей Белов завершил карьеру с внушительной коллекцией: четыре золота, два серебра и одна бронза. В атаке блистали Модестас Паулаускас, Валдис Муйжниекс, Виктор Зубков. А в центре стоял Янис Круминьш — двухметровый гигант с удивительно мягким нравом, который на вопрос о том, почему не отвечает на грубость, лишь улыбался: «Боюсь, если ударю — убью». Он стал живым воплощением физического преимущества сборной СССР и её надёжной опорой, заставляя соперников искать счастья лишь на периметре.