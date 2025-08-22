Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025

Семь товарищеских встреч — семь побед. Это не сухая статистика, а демонстрация доминирования. Разгром Словении с Луки Дончичем — 106:72, когда одна из главных европейских звёзд не смогла найти себе места на паркете и завершила игру с показателем 4 из 18 с игры. Успех в матче с Германией — действующими чемпионами мира. Победы во встречах с Грецией, Польшей и Чехией — Сербия снова и снова показывала способность адаптироваться к любому стилю соперника, сохраняя контроль над темпом и дисциплиной. За последние 12 месяцев она остаётся единственной сборной, прошедшей через Германию, Словению и Грецию, причём с суммарным перевесом в 54 очка. Случайностей при таких цифрах не бывает.