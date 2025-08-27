Игрок пропустил старт Евробаскета-2025 из-за нелепой травмы. Причина вас точно удивит

Главный тренер Бошко Радович, взвесив все риски, решил не задействовать Михайловича в первой встрече. Соперник был серьёзным, но ещё более значительным оказался риск усугубления травмы, что могло вывести форварда из строя на весь турнир. В результате Черногория вышла против Германии — действующих чемпионов мира — без одного из своих главных исполнителей.