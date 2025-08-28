Грузия на старте Евробаскета обыграла действующего чемпиона Испанию

Мужская сборная Грузии одержала победу над командой Испании в первом матче группового этапа чемпионата Европы. Турнир принимают Кипр, Латвия, Польша и Финляндия.
Матч группы C в Лимасоле (Кипр) завершился со счетом 83:69.
Грузины в первой четверти вели с разницей десять очков, потом растеряли преимущество и во втором игровом отрезке недолго уступали в счете, однако вскоре снова вышли вперед.
У победителей самым результативным оказался Сандро Мамукелашвили, который с июля является игроком клуба НБА «Торонто Рапторс». На его счету 19 очков, семь подборов и шесть передач.
«Они заслужили победу. Они играли гораздо лучше. Они играли физически сильнее нас», — сказал после игры самый результативный игрок испанцев Хуан Эрнангомес (13 очков), которого цитирует AP.
Испанцы являются действующими чемпионами турнира — в финале соревнований в 2022 году они победили французов. Грузины на том турнире заняли последнее место в группе.