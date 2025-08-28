Ричмонд
Грузия на старте Евробаскета обыграла действующего чемпиона Испанию

Одна из худших команд предыдущего Евробаскета обыграла чемпионов со счетом 83:69. Лучшим в составе сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили, набравший 19 очков.

Источник: AP 2024

Мужская сборная Грузии одержала победу над командой Испании в первом матче группового этапа чемпионата Европы. Турнир принимают Кипр, Латвия, Польша и Финляндия.

Матч группы C в Лимасоле (Кипр) завершился со счетом 83:69.

Грузины в первой четверти вели с разницей десять очков, потом растеряли преимущество и во втором игровом отрезке недолго уступали в счете, однако вскоре снова вышли вперед.

У победителей самым результативным оказался Сандро Мамукелашвили, который с июля является игроком клуба НБА «Торонто Рапторс». На его счету 19 очков, семь подборов и шесть передач.

«Они заслужили победу. Они играли гораздо лучше. Они играли физически сильнее нас», — сказал после игры самый результативный игрок испанцев Хуан Эрнангомес (13 очков), которого цитирует AP.

Испанцы являются действующими чемпионами турнира — в финале соревнований в 2022 году они победили французов. Грузины на том турнире заняли последнее место в группе.