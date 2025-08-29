Сборная Финляндии разгромила британцев благодаря 43 очкам Маркканена

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборная Финляндии нанесла разгромное поражение команде Великобритании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.
Встреча группы B, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23). Самым результативным игроком матча стал финн Лаури Маркканен, набравший 43 очка. Он побил личный рекорд по этому показателю на Евробаскете, который был установлен в 2022 году.
Маркканен занимает десятое место по набранным очкам в одном матче чемпионата Европы. Рекорд принадлежит бельгийцу Эдди Террасу, который в 1957 году отметился 63 очками в игре с командой Албании.
Сборная Финляндии с двумя победами занимает третье место в турнирной таблице. Команда Великобритании с двумя поражениями располагается на пятой строчке.
В следующем туре финны 30 августа сыграют с черногорцами, а британцы в тот же день встретятся со шведами.