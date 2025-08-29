Сборная Финляндии разгромила британцев благодаря 43 очкам Маркканена

Встреча группы B, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23). Самым результативным игроком матча стал финн Лаури Маркканен, набравший 43 очка. Он побил личный рекорд по этому показателю на Евробаскете, который был установлен в 2022 году.