Сборная Финляндии разгромила британцев благодаря 43 очкам Маркканена

Финны победили британцев на Евробаскете благодаря 43 очкам Маркканена.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборная Финляндии нанесла разгромное поражение команде Великобритании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Финляндии, Польше, Латвии и на Кипре.

Встреча группы B, прошедшая в Тампере, завершилась со счетом 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23). Самым результативным игроком матча стал финн Лаури Маркканен, набравший 43 очка. Он побил личный рекорд по этому показателю на Евробаскете, который был установлен в 2022 году.

Маркканен занимает десятое место по набранным очкам в одном матче чемпионата Европы. Рекорд принадлежит бельгийцу Эдди Террасу, который в 1957 году отметился 63 очками в игре с командой Албании.

Сборная Финляндии с двумя победами занимает третье место в турнирной таблице. Команда Великобритании с двумя поражениями располагается на пятой строчке.

В следующем туре финны 30 августа сыграют с черногорцами, а британцы в тот же день встретятся со шведами.