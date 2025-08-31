Польские болельщики освистали гимн Израиля

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Польше, Латвии, Финляндии и на Кипре с 27 августа по 14 сентября. После двух туров сборная Польши с 4 очками занимает второе место в таблице группы D. У израильтян 3 очка, они располагаются на третьей строчке.