Зоран Лукич: «Мы точно играли бы на Евробаскете»

Главный тренер сборной России был одним из хедлайнеров «Экспобаскета» в Перми (29−31 августа), поучаствовав в ряде дискуссий и пообщавшись со всеми желающими в кулуарах форума. Также 53-летний специалист дал интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», ответив на ряд актуальных вопросов.
Фролов получил вызов в основу «Реала»
— Вы выступали на «Экспобаскете» и повторили мысль министра спорта РФ Михаила Дегтярева о нехватке тренерских кадров. Как вы думаете, в чем проблема в этом вопросе?
— Про взрослых я говорил в своем выступлении во время сессии «Тренер 2.0». Нашим тренерам надо доверять, без доверия не будет оценки — положительной или неудовлетворительной. Если мы говорим о детских — то это очевидно. Мы испытываем нехватку в этом сегменте. И тут нужен комплексный подход. Движение не может быть одностороннее — от РФБ к регионам. Должен быть обоюдный курс. РФБ сейчас активно продвигает «Онлайн Академию», которая должна быть очень полезна для тренеров всех уровней. Планировалась крупная клиника-конференция перед одним из турниров, но из-за отмены турнира отменилась и клиника. Надеюсь, что ее проведут в другое время, так как мы должны понять запросы тренеров.
Федерация активно сотрудничает с Союзом тренеров Сербии, которая проводит одну из лучших тренерских клиник в Европе. Видеоматериалы оттуда будут использоваться в «Онлайн Академии». Подготовлен цикл книг для тренеров, начиная от мини-баскетбола. Мы идем вперед, но запрос на дальнейшие шаги есть.
— Недавно на клиники в НБА ездил ряд российских тренеров. Куда им дальше идти? В большинстве клубов Лиги ВТБ тренерские штабы в основном состоят из иностранцев.
— Это вопрос доверия. «Нижний Новгород» доверился местному специалисту, результат — плей-офф и финал Кубка России. На длинной дистанции «НН» не может соперничать с большими клубами. Посмотрим, как будет ситуация у «Локо».
— Кто из молодых игроков, прошедших через сборную, может выстрелить в этом сезоне?
— Жду прорыва от Карданахишвили, он точно получит свое время. Жду улучшения игры от Квитковских. Беленицкий хоть и закрепился в ротации УНИКСа, но должен играть еще более важную роль. Чадову будет трудно, очень трудно в ЦСКА, но шанс будет. Фролов получил вызов в основную команду «Реала», а это большой шанс и вызов (летом 17-летний центровой провел ряд матчей за национальную сборную. — «Известия»). Лев Свинин должен реализовывать свои возможности, жду прогресса.
— Что думаете про шансы Егора Амосова в «Реале»?
— Если будет заниматься так, как в последнее время, то долго там не продержится. Быстро вернется в Россию. Если поменяет свое отношение, то будет играть. Если он настоящий баскетболист, то он изменится.
— Всеволод Ищенко?
— Посмотрим, какая у него будет роль в команде. Есть в чем прогрессировать.
— Кирилл Елатонцев?
— Тут своя специфика. Посмотрим, как он себя проявит.
«Этот Евробаскет — турнир вопросов»
— Насколько получается следить за Евробаскетом?
— Какие-то матчи смотрел целиком, какие-то просто видел статистику.
— Как вам игра Сербии?
— Начали очень мощно. Во второй игре была видна нервозность внутри коллектива. Травма Богдановича может внести изменения в построение игры.
— Чем вызвана нервозность?
— Мне кажется, что разгромные победы на старте всегда расслабляют. Это влияет на командную химию. Не хотелось бы, чтобы это аукнулось.
— Не кажется ли, что Никола Йокич играет на одной ноге?
— Нет, не кажется. Никола прекрасно понимает уровень своей формы. Йокич — очень скромный парень. Он не пытается звездить там, где не нужно.
— Лука Дончич выглядит полным антиподом Йокича.
— Они хорошие друзья между собой. Мне кажется, что Луке стоит задуматься над тем, что происходит вокруг него: почему его обменяли, почему товарищеские игры были такими, почему команда проиграла первый матч против Польши.
— Не много ли он рефлексирует?
— Видно, что Лука не очень управляемый. К сожалению, пока что командная химия Словении не на высоте. Надеюсь, что только пока.
— А игра Польши удивила?
— Победа поляков не была сюрпризом, как и отличная игра Португалии, как и победа Грузии над Испанией. Есть много вопросов. Надо смотреть глубоко на эти победы. Сборная Испании выглядит не очень полтора-два года. Можно говорить о смене поколений, но Испания обладает хорошим набором игроков, которые играют по всему миру. Тут надо анализировать причины. Это вопросы для их федерации. Например, в Италии баскетбол на подъеме, они занимают высокие места по различным возрастам. Но лучший их игрок прямо сейчас — 34-летний Никола Мелли. Почему так? Надо смотреть и проводить глубокий анализ.
— Уверенный старт Алперена Шюнгюна и сборная Турции?
— Если честно, то я бы это всё связал с Эргином Атаманом. Видно, что в нужные моменты его команды играют лучше. Он умеет настроить в правильное русло тогда, когда надо.
— Чудеса результативности Лаури Маркканена?
— Финляндия — это не только Лаури. Это 11 игроков и Маркканен. Пока что Финляндия играет очень хорошо. Скажи, кто бы 10 лет назад подумал, что финны будут так играть, что немцы будут такими мощными и станут чемпионами мира? Я лично очень рад, когда баскетбол делает такие шаги в странах, в которых он никогда не был ведущим видом спорта.
— Литва и Валанчюнас?
— Литва есть Литва. Топовая команда, от которой ждут всегда побед, но длительное время они не могут ни за что зацепиться. Тоже нужно анализировать. В Литве баскетбол — это религия, игроки в НБА играют не на последних ролях. Что происходит? Где теряется качество? Вообще этот чемпионат — это турнир вопросов. Хочется обращать внимание на детали, которые не всегда связаны с баскетболом на паркете. Это не мелочи, это детали. Надо понимать, кто и где ошибается. Мы должны обратить внимание на эти моменты особенно. Испания, где играет много иностранцев, где молодые на слуху, но что в сборной? Куда пропадают игроки?
— Греция и Яннис. Не кажется ли вам, что суперигрок с таким эго приносит сборной вред?
— Это вопрос для главного тренера сборной Греции.
«В полуфиналах жду Турцию, Сербию, Францию и Германию»
— Кто будет играть за медали? Давайте фантазировать.
— В полуфиналах ожидаем Турцию, Сербию, Францию. Кстати, французские игроки очень атлетичные, но это только атлетизм. Кто четвертый? Германия.
— Вам не кажется, что они несколько скованно выглядят в первых матчах?
— Может быть, но я бы связал это с болезнью главного тренера. Тренируешься с одним тренером, работаешь по его схемам, а тут внезапно такая ситуация случилась. Не знаешь, что делать, а шансов на ошибку нет. До этого видел то, что команда очень хорошо организованная.
— Сборная России в любом составе из играющих баскетболистов — на каком месте?
— То, что я вижу: сборная России играет на чемпионате Европы. Это 100%. Какое место? Не скажу, потому что это будет неправильно. Польша — сюрприз, Португалия — сюрприз. Мы на турнире точно бы играли, а дальше нельзя говорить. Давай посмотрим, когда это случится, тогда и вспомним этот разговор.
Просто посмотри результаты. Эстония разгромно проигрывает Сербии, а потом чуть не дожимает Латвию. Закономерность или случайность? Посмотрим дальше. Лучше я буду двумя ногами на земле, что витать в облаках.
— Чего ждете от турнира Единой лиги в этом сезоне?
— Количество игр то же самое, соперники те же, кроме «Астаны». Для лиги самое важное на этом фоне — держать уровень настолько, насколько это возможно. Добавляется новый внутрисезонный турнир. Суперкубок пройдет в Белграде с участием двух клубов Евролиги. Видно, что лига работает.
— Андрей Кириленко во время презентации на «Экспобаскете» рассказал про проект молодежной сборной, которая может сыграть в Суперлиге. Как вы к этому относитесь?
— Такой проект есть в нескольких странах. Особенно он зарекомендовал себя во Франции. Самый главный вопрос — будут ли клубы отдавать своих игроков в эту сборную. Например, ЦСКА отдаст Зайцева и Ключенкова? Если мы сможем все договориться, то будет смысл.
— Но сама идея здравая?
— Очень классная.
Тимур Ганеев