Зоран Лукич: «Мы точно играли бы на Евробаскете»

— Литва есть Литва. Топовая команда, от которой ждут всегда побед, но длительное время они не могут ни за что зацепиться. Тоже нужно анализировать. В Литве баскетбол — это религия, игроки в НБА играют не на последних ролях. Что происходит? Где теряется качество? Вообще этот чемпионат — это турнир вопросов. Хочется обращать внимание на детали, которые не всегда связаны с баскетболом на паркете. Это не мелочи, это детали. Надо понимать, кто и где ошибается. Мы должны обратить внимание на эти моменты особенно. Испания, где играет много иностранцев, где молодые на слуху, но что в сборной? Куда пропадают игроки?