Сенсация, которой никто не ждал. Почему поражение Греции на Евробаскете так важно?

Отсутствие Янниса Адетокунбо стало ключевым фактором поражения. Проблемы с коленом лишили команду не только главного бомбардира, но и важнейшей фигуры в обороне. Без него сборная Греции выглядела ограниченной: не было достаточного арсенала для стабильного давления на соперника, не хватало бросковой угрозы, а в подборах команда местами уступала без сопротивления. Юсуф Нуркич уверенно контролировал подбор, собрав 10, в то время как лучший показатель у греков составил лишь семь.