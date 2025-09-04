Ричмонд
Сборная Италии разгромила Кипр на чемпионате Европы

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались сборные Италии и Кипра, выступающие в группе C.

Источник: Getty Images

Крупную победу со счётом 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) одержали итальянцы.

Самыми результативными в составе итальянской сборной стали защитник Маттео Спаньоло и форвард Симоне Фонтеккио. На счету обоих по 13 очков. В активе Спаньоло также семь подборов и пять передач, а у Фонтеккио два подбора. В составе сборной Кипра лучшую результативность показал разыгрывающий Филиппос Тигкас. В его активе 15 очков, шесть подборов четыре передачи.

Для итальянцев эта победа стала четвёртой в пяти матчах группового этапа. Киприоты потерпели пятое поражение.