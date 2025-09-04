Сборная Италии разгромила Кипр на чемпионате Европы

Самыми результативными в составе итальянской сборной стали защитник Маттео Спаньоло и форвард Симоне Фонтеккио. На счету обоих по 13 очков. В активе Спаньоло также семь подборов и пять передач, а у Фонтеккио два подбора. В составе сборной Кипра лучшую результативность показал разыгрывающий Филиппос Тигкас. В его активе 15 очков, шесть подборов четыре передачи.