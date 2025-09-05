Лука Дончич — лидер сборной Словении в пяти из шести важных показателей статистики на ЧЕ

По итогам пяти матчей в группе Дончич в среднем набирал 32,4 очка (первое место в сборной Словении), совершал 8,4 подбора (первое место), делал 0,8 блок-шота (первое место), выполнял 3,2 перехвата (первое место) и стал лидером по эффективности. Второе место Лука занимает лишь по подборам. В среднем за матч у разыгрывающего их восемь, а лидером по этому показателю является центровой Ален Омич (8,6).