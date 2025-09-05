Серьезное испытание для сербов, турки среди фаворитов. Чего ждать от плей-офф Евробаскета?

Баскетбольные боги не могли придумать более очевидного противостояния. Географические соседи и показали близкую по качеству игру. Литовцы с разницей в три очка обыграли шведов и финнов, заставив понервничать своих болельщиков. Самый негативный итог первой стадии турнира — травма Рокаса Йокубайтиса, ставшего лидером в достаточно «медленной» команде. Рокки вообще ведущий игрок турнира по результативным передачам, что говорит о его роли в команде. Против латышей придется биться и «за того парня», но и в целом это будет решающая игра для фаворита, давно играющего без побед на европейском форуме.