Серьезное испытание для сербов, турки среди фаворитов. Чего ждать от плей-офф Евробаскета?

Германия vs Португалия
Португалия стала открытием турнира по игре, но в четвертьфинал вышла после победы над принципиальным соперником по четвертому месту в группе — Эстонией. Немиаш Кета сумел хорошо о себе заявить (15 очков и 7,4 передачи), а в целом команда показала плоды развития баскетбола в стране. При любом раскладе ⅛ финала дружина Марио Гомеша внесла Португалию на баскетбольную карту континента. Возможная победа же над Германией будет фурором.
Германия не сделала ничего неожиданного, только испугала победной разницей во всех матчах (+32 в среднем!). Неприятная травма главного тренера Алекса Мумбру заставила «Бундестим» осторожничать в первых матчах, но потом немецкая машина развернула свои жернова. Шредер и Вагнер забрасывают более 20 очков за матч, еще трое в среднем набирают более 10. Деннис держит себя в руках и не дуркует, а работает на благо команды. За немцами смотреть приятно и интересно. Наверняка они покинут Евробаскет с медалью.
Литва vs Латвия
Баскетбольные боги не могли придумать более очевидного противостояния. Географические соседи и показали близкую по качеству игру. Литовцы с разницей в три очка обыграли шведов и финнов, заставив понервничать своих болельщиков. Самый негативный итог первой стадии турнира — травма Рокаса Йокубайтиса, ставшего лидером в достаточно «медленной» команде. Рокки вообще ведущий игрок турнира по результативным передачам, что говорит о его роли в команде. Против латышей придется биться и «за того парня», но и в целом это будет решающая игра для фаворита, давно играющего без побед на европейском форуме.
Латвийцы оставили двоякое впечатление. Казалось бы, с ходу никого не выделить, кроме Порзингиса. И именно его усилия позволили одержать очень нужную, но нервную победу в концовке игры против Эстонии. Очень ровная игра против сербов, пусть и ослабленных отсутствием Богдановича, разбивается о беззубое поражение от немцев. Одним словом — непредсказуемость полная. Конечно, интереснее в предстоящем матче будет выглядеть Литва, но Латвия могла и припрятать свои козыри в играх группового этапа.
Турция vs Швеция
Если вы любите баскетбол лихо и беззаветно, то игра сборной Турции точно для вас. Шенгюн -претендент на MVP группового этапа — 21,6 очка (6-е место), 9,6 подбора (3-е место), 6,8 передачи (3-е место). Это показатели уровня Йокича, который, кстати, не нашел аргументов против турок. Очень грамотный баскетбол показывает Седи Осман (15 очков при 56% попадания двухочковых и 51% трехочковых), принимая на себя роль забивалы, когда на Шенгюне идет двойная опека.
Вообще, Турция — претендент номер два на победу во всем турнире прямо сейчас. Швеция при всем к ней уважении прошла в плей-офф достаточно натянуто и по дополнительным показателям. Черногория зачем-то проиграла Великобритании и подарила путевку скандинавам.
Сербия vs Финляндия
Две главные проблемы сербов — отсутствие получившего травму Богдана Богдановича и невозможность подобрать деликатную форму для обозначения определенной слабости менеджмента великого Святослава Пешича в решающие моменты. Так было в проигранной встрече против турков, так было и в выигранном противостоянии против Латвии. Говорят, что и Аврамович получил серьезное повреждение и теперь может пропустить оставшиеся матчи. В колоде у Пешича — несколько ребят с именем Никола, парочка игроков с фамилией Йович, но чего-то точно не хватает.
Как сказали бы игроки в преферанс, сербы могут недобрать заявленные взятки. А это будет обидно для руки, в которой божит Джокер Йокич. Первое серьезное испытание ждет Сербию уже в первом раунде плей-офф. Если Лаури Маркканен (25,4 очка, 8,2 подбора, 2,6 передачи) поймает кураж, то финны вполне могут зайти в непредсказуемую концовку.
Словения vs Италия
Словения — единственная команда, начавшая турнир с двух поражений и закончившая тремя победами. Понятно, что на концовку группового этапа у словенцев выпали команды послабее, но победа над Израилем в последнем туре показывает, что команда Александера Секулича перестроилась по ходу действия.
Лучший игрок команды показывает космические цифры: 32,4 очка (1-й на турнире), 8,4 передачи (2-й), 8 подборов. Дончич — единственный, у кого вообще 8+8 по передачам и подборам. В последнем матче группы Лука остановился в одной передаче от второго трипл-дабла на турнире. Выделять кого-то у словенцев не стоит по той причине, что все они на данный момент таскают пианино, на котором играет Маэстро, но делают это строго по нотам. Пока такая тактика принесла результат, следующая игра покажет, какая цена у этой партии.
Итальянцы — одна из немногих команд, в которой нельзя с ходу назвать лидера. Лучшим по результативности стал Симоне Фонтеккьо, начавший с четырех очков против Грузии и отгрузивший 39 Боснии и Герцеговине. Очень возрастной состав с 38-летним Галлинари и 34-летним Мелли выглядит несбалансированным, поэтому в матче против Словении будет очень сложно.
Польша vs Босния и Герцеговина
Поляки влюбили в себя игрой на групповом этапе. Дуэт экс-игроков «Зенита» Лойд — Понитка срисовал функции и задачи дуэта Бэтмен — Робин. Джордан стал тем самым героем в маске, который выдавал гроссмейстерские 25 очков за игру (3-й показатель этапа), отгрузив 32 самой Словении. Матеуш успевал везде, где только был мяч (18,3 + 7,8 + 4). Поражение от Бельгии в последнем туре носило формальный характер, но осадочек явно ненужный.
Вот кто удивил так удивил, так это сборная БиГ! И это не только ровная командная игра, но и спутавшая все карты победа над Грецией. Трио Юркич — Роберсон — Атич набрало более 50% очков команды. Атич вообще может претендовать на звание открытия турнира. Отличное ведение игры и 6 передач в среднем не дадут соврать. Преимущество в очной встрече будет на стороне «Орлов», но флер уверенных побед поляков улетучился.
Франция vs Грузия
«Ле Блю» показали ровно то, чего от них и ждали. Отсутствие пяти или шести лидеров сборной компенсировали другие пять или шесть сильных исполнителей. Особый статистический шик — последняя игра против Исландии. 10 из 11 французских игроков набрали двузначное количество очков. Был ли такой результат в истории европейского турнира? Вряд ли. Интересно, что при всем блеске заокеанских фамилий лидером этой команды стал игрок «Монако» Элли Окобо.
Очень симпатичная команда Грузии сенсационно начала с победы над Испанией, которая в итоге и заложила основу для фиаско подопечных Скарриоло. В команде Александара Джикича виден перекос между передней и задней линиями, но, может быть, именно это и нужно будет во встрече против Франции?
Греция vs Израиль
Кто бы что ни говорил о неуверенной игре греков, но они вышли с первого места в очень крепкой группе. Сила Греции — она же ее слабость. Яннис набирает 27,7 очка (2-й в турнире) и делает 9,7 подбора (3-й) в среднем за матч, но единственное поражение греков было в матче, в котором Алфавит не принимал участия. В рукаве у Спануллиса есть еще ряд сильных игроков — Дорси, Митоглу, но зависимость от Фрика огромна. Пока все шло на руку «Эллинам».
Команда Израиля хандрила на протяжении всей групповой стадии. Победа над Францией сменилась проигрышами своим прямым конкурентам за место в плей-офф — Словении и Польше. Как итог — выход на Грецию и большие вопросы по поводу будущего. К ожидаемому блеску Дени Авдии добавилась неожиданная помощь от Романа Соркина (16 очков + 6 подборов), которого уже якобы зовут в НБА. Зависимость от Авдии видна и понятна, но Дени не переигрывает, что все-таки придает оптимизма в первом раунде плей-офф.
Тимур Ганеев, Александр Невзгода