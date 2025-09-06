Ричмонд
Сборная Турции впервые за 16 лет вышла в ¼ финала Евробаскета

Турки в ⅛ финала обыграли команду Швеции со счетом 85:79. Альперен Шенгюн набрал 24 очка, а также сделал 16 подборов и шесть передач.

Источник: РБК Спорт

Сборная Турции обыграла команду Швеции со счетом 85:79 в матче ⅛ финала чемпионата Европы по баскетболу.

Лучшим игроком матча стал звезда НБА, центровой «Хьюстон Рокетс» Альперен Шенгюн, на счету которого 24 очка, 16 подборов и шесть передач. У шведов 16 очков набрал Людвиг Хокансон.

В ¼ финала соперником Турции будет победитель пары Польша — Босния и Герцеговина. Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евробаскета впервые с 2009 года, где на этой стадии уступила Греции.

В других матчах ⅛ финала сыграют Литва — Латвия, Греция — Израиль, Германия — Португалия, Италия — Словения, Сербия — Финляндия и Франция — Грузия.

Евробаскет проходит на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии с 27 августа по 14 сентября.