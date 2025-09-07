Сербия сенсационно покинула Евробаскет-2025. Разбираем главные причины провала

Отдельного внимания заслуживают тренерские решения Светислава Пешича. Уже второй раз за три года он не смог перестроить игру своей команды на стадии ⅛ финала. Медлительные замены, отсутствие нужных корректировок в защите, ставка на индивидуальное мастерство в моменты, когда требовалось остановить рывок соперника, — всё это лишь добавило Финляндии уверенности. После матча игроки говорили о «непростительных ошибках», однако их корни — не в отдельных эпизодах, а в самой системе.