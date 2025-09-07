Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша пробилась в четвертьфинал Евробаскета, проигрывая почти 30 минут

Поляки уступали на протяжении почти 30 минут игрового времени, но смогли одержать победу над боснийцами со счетом 80:72 и второй раз подряд попасть в четвертьфинал.

Сборная Польши победила команду Боснии и Герцеговины в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета) и вышла в четвертьфинал.

Матч в Риге завершился со счетом 80:72. Поляки уступали на протяжении первой и второй четвертей и смогли сравнять счет только в концовке третьей.

У победителей натурализованный защитник Джордан Лойд набрал 28 очков, а Матеуш Понитка оформил дабл-дабл (19 очков, 11 подборов).

Польша впервые с 1971 года вошла в топ-8 лучших команд Евробаскета два раза подряд. В 2022-м поляки дошли до полуфинала. Поляки в четвертьфинале сыграют со сборной Турции.

Боснийцы впервые с 1993 года смогли выйти из группы.