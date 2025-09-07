Польша пробилась в четвертьфинал Евробаскета, проигрывая почти 30 минут

Сборная Польши победила команду Боснии и Герцеговины в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета) и вышла в четвертьфинал.
Матч в Риге завершился со счетом 80:72. Поляки уступали на протяжении первой и второй четвертей и смогли сравнять счет только в концовке третьей.
У победителей натурализованный защитник Джордан Лойд набрал 28 очков, а Матеуш Понитка оформил дабл-дабл (19 очков, 11 подборов).
Польша впервые с 1971 года вошла в топ-8 лучших команд Евробаскета два раза подряд. В 2022-м поляки дошли до полуфинала. Поляки в четвертьфинале сыграют со сборной Турции.
Боснийцы впервые с 1993 года смогли выйти из группы.