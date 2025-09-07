Грузия сенсационно обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Сборная Грузии уверенно победила серебряных призеров парижской Олимпиады французов в ⅛ финала чемпионата Европы (Евробаскета) со счетом 80:70. Матч прошел в Риге.
У победителей по 24 очка набросали Торнике Шенгелия и натурализованный американец Камар Болдуин. У Сандро Мамукелашвили дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов.
Грузинская команда, в шестой раз выступающая на Евробаскете, впервые вышла в четвертьфинал. Ее следующим соперником будет команда Финляндии, обыгравшая в плей-офф Сербию.
Грузины начали турнир с сенсационной победой над чемпионами Евробаскета-2022 испанцами.
Французы в 2022-м дошли на турнире до финала, в этот раз в их составе не было Виктора Вембаньямы, Руди Гобера и Эвана Фурнье. Сборная Франции всего лишь второй раз за последние 25 лет не попала в четвертьфинал турнира.