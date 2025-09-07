Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия сенсационно обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Серебряные призеры Олимпиады и Евробаскета-2022 проиграли грузинам со счетом 70:80.

Сборная Грузии уверенно победила серебряных призеров парижской Олимпиады французов в ⅛ финала чемпионата Европы (Евробаскета) со счетом 80:70. Матч прошел в Риге.

У победителей по 24 очка набросали Торнике Шенгелия и натурализованный американец Камар Болдуин. У Сандро Мамукелашвили дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов.

Грузинская команда, в шестой раз выступающая на Евробаскете, впервые вышла в четвертьфинал. Ее следующим соперником будет команда Финляндии, обыгравшая в плей-офф Сербию.

Грузины начали турнир с сенсационной победой над чемпионами Евробаскета-2022 испанцами.

Французы в 2022-м дошли на турнире до финала, в этот раз в их составе не было Виктора Вембаньямы, Руди Гобера и Эвана Фурнье. Сборная Франции всего лишь второй раз за последние 25 лет не попала в четвертьфинал турнира.