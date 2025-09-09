Греция — это только Яннис Адетокунбо? Литва готова доказать обратное

Литва же демонстрирует совсем иную философию. Здесь нет ни одного игрока уровня Адетокунбо, зато выстроена глубокая система с равномерным распределением ролей и широкой ротацией. Литовцы доминируют на щитах — это не случайность, а отражение командного подхода: первоочередная задача — контроль подбора и использование каждого второго шанса. Основную работу в трёхсекундной зоне берёт на себя Йонас Валанчюнас, но его всегда поддерживают партнёры. Для Адетокунбо это означает встречу не с одним опекуном, а с целой цепочкой защитников, каждый из которых готов приложить максимум усилий ради командной обороны.