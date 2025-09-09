Сборная Турции победила Польшу и вышла в ½ финала ЧЕ-2025, у Шенгюна — трипл-дабл

Уверенную победу со счётом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) одержали турецкие баскетболисты.
Самым результативным в составе победителей стал центровой Алперен Шенгюн, оформивший трипл-дабл. Своей команде он принёс 19 очков, 12 подборов и 10 передач. В составе национальной команды Польши лучшую результативность продемонстрировал защитник Джордан Лойд. На его счету 19 очков, три подбора и две передачи.
Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.