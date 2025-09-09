Новая звезда Европы творит историю! Турция уже в полуфинале Евробаскета

Если в стартовой десятиминутке у Польши было много бросков с открытых позиций, то в следующем отрезке подопечные Эргина Атамана прибавили как в атаке, так и в защите. Шенгюн не мог набрать очков в матче вплоть до середины второй четверти, однако до этого его отлично заменяли Джеди Осман и Кенан Сипахи. Уверенная игра в позиционных атаках Польши испарилась, команда стала позволять много быстрых отрывов, а Алперен в итоге взорвался, записав на свой счёт 10 очков, шесть подборов и восемь передач. 27:13 — отрезок за Турцией.