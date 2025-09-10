Финны впервые в истории вышли в полуфинал Евробаскета

Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17). Самым результативным игроком матча стал баскетболист проигравшей команды Сандро Мамукелашвили (22 очка). У победителей больше всех очков набрал Микаэль Янтунен (19).