Финны впервые в истории вышли в полуфинал Евробаскета

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сборная Финляндии одержала победу над командой Грузии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.
Встреча прошла в Риге и завершилась со счетом 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17). Самым результативным игроком матча стал баскетболист проигравшей команды Сандро Мамукелашвили (22 очка). У победителей больше всех очков набрал Микаэль Янтунен (19).
Сборная Финляндии впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата Европы. Ранее ее лучшим результатом было шестое место на Евробаскете 1967 года.
В полуфинале сборная Финляндии сыграет против победителя встречи Германия — Словения, которая состоится позднее в среду.
Чемпионат Европы принимают Финляндия, Польша, Латвия и Кипр. Плей-офф турнира проходит в Риге.