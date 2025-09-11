Ричмонд
Словения с Дончичем уступила команде Германии в четвертьфинале Евробаскета

39 очков Дончича не спасли Словению в матче с Германией в ¼ финала Евробаскета.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Словении в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.

Встреча в Риге завершилась со счетом 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17). Самым результативным игроком матча стал словенец Лука Дончич, на счету которого 39 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Франц Вагнер (23).

Для Дончича эта игра стала пятой с 30 и более очками в текущем розыгрыше чемпионата Европы. Он сравнялся с рекордсменом по этому показателю греком Никосом Галисом, установившим достижение в 1989 году.

В полуфинале немцы 12 сентября сыграют с командой Финляндии.

Сборная Германии является чемпионом Европы 1993 года. Команда второй раз подряд вышла в полуфинал. Словенцы становились победителями Евробаскета в 2017 году.

Чемпионат Европы принимают Финляндия, Польша, Латвия и Кипр. Плей-офф турнира проходит в Риге.