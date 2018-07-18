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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Стивен Карри пропустит тренировочный лагерь сборной США

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри не примет участия в тренировочном мини-лагере сборной США, который состоится с 25 по 27 июля в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

Источник: AP 2018

Карри предпочёл провести это время вместе с семьёй, в которой недавно родился третий ребёнок.

В тренировочный лагерь, который станет одним из этапов подготовки к Кубку мира — 2019 и Олимпийским играм 2020 года, приглашено 35 игроков, из которых затем будет отобрано 12 для окончательной заявки.

Ранее от участия в сборе отказался форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. При этом оба баскетболиста остаются в числе кандидатов в сборную.

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