Стивен Карри пропустит тренировочный лагерь сборной США

Карри предпочёл провести это время вместе с семьёй, в которой недавно родился третий ребёнок.



В тренировочный лагерь, который станет одним из этапов подготовки к Кубку мира — 2019 и Олимпийским играм 2020 года, приглашено 35 игроков, из которых затем будет отобрано 12 для окончательной заявки.



Ранее от участия в сборе отказался форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. При этом оба баскетболиста остаются в числе кандидатов в сборную.