«Тойота» создала баскетбольного робота. Он попал 10 бросков из 10

Новое слово техники презентовала баскетбольная команда «Альварк Токио», которую спонсирует «Тойота».



Робот CUE, похожий на персонажа манги, соревновался в точности бросков с двумя баскетболистами. Один из них промахнулся два раза. CUE попал 10 бросков из 10.



При этом новый робот не может передвигаться самостоятельно, для его перемещений нужна помощь человека.