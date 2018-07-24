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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тойота» создала баскетбольного робота. Он попал 10 бросков из 10

В Японии сотрудники «Тойоты» придумали робота, точно бросающего баскетбольный мяч.

Источник: РИА "Новости"

Новое слово техники презентовала баскетбольная команда «Альварк Токио», которую спонсирует «Тойота».

Робот CUE, похожий на персонажа манги, соревновался в точности бросков с двумя баскетболистами. Один из них промахнулся два раза. CUE попал 10 бросков из 10.

При этом новый робот не может передвигаться самостоятельно, для его перемещений нужна помощь человека.

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