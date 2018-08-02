БК «Астана» объявил о подписании американского центрового

«Джефри достаточно быстрый и подвижный для своих габаритов игрок. С ним хорошо проходят пик энд роллы, и он умеет играть спиной к кольцу. Отыграв два сезона подряд в немецкой лиге, он зарекомендовал себя как очень надежный центровой. Так же не маловажный фактор, что он является выпускником очень солидной университетской команды Крейтон!» — сказал главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович.