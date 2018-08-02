БК «Астана» объявил о подписании американского центрового
Он достаточно быстрый и подвижный для своих габаритов.
Он достаточно быстрый и подвижный для своих габаритов.
БК «Астана» подписал однолетний контракт на сезон 2018/2019 с американским центровым Джефри Гросселем, сообщается на официальном сайте клуба.
Рост 25-летнего игрока 212 сантиметров, вес — 112 килограммов.
Предыдущие два сезона Гроссель провел в Бундеслиге, где его средние показатели — 10.2 очка, 6.2 подбора и 2 блока за игру.
«Джефри достаточно быстрый и подвижный для своих габаритов игрок. С ним хорошо проходят пик энд роллы, и он умеет играть спиной к кольцу. Отыграв два сезона подряд в немецкой лиге, он зарекомендовал себя как очень надежный центровой. Так же не маловажный фактор, что он является выпускником очень солидной университетской команды Крейтон!» — сказал главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович.