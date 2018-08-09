Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Корк Сити0
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ТНС0
Мидтьюлланн0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рейнджерс0
Марибор0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спартак Сб0
Бреннбю0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сарпсборг 080
Риека0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хайберниан0
Мольде0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хайдук С0
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Заря Лг0
Брага0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпия Л1
ХИК0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Олимпиакос П3
Люцерн0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бешикташ1
ЛАСК0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Истанбул ББ0
Бернли0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Генк1
Лех0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витесс0
Базель0
Футбол. Еврокубки
перерыв
ЦСКА Сф1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Норшелланн0
Партизан1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ягеллония0
Гент0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лудогорец1
Зриньски0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф1
Валюр0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева2
АПОЭЛ2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Торпедо Кт5
Кукеши2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сигма2
Кайрат0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мариуполь1
Бордо3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тренчин4
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аполлон3
Динамо Брс0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо Мн4
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Штурм0
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
22:05
Слован Бр
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг3
Университатя Кр1
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт0
ЧФР2
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю0
Судува1
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа1
Аталанта4
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа2
Прогрес1
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
21:28 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 начнется 5 октября

ТАСС, 9 августа. Сезон-2018/19 Единой лиги ВТБ по баскетболу стартует 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

В первый игровой день пройдут матчи «Локомотив- Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург), ВЭФ (Рига) — «Химки» (Московская область), «Енисей» (Красноярск) — ЦСКА. В турнире примут участие 14 команд. Регулярный чемпионат завершится 28 апреля 2019 года.

В предстоящем сезоне Единая лига ВТБ вернется к прежнему формату проведения плей-офф турнира, отказавшись от «Финала четырех».

Действующим победителем является ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл в финале «Химки». Третье место занял «Зенит».

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
"Я готов ждать до 2024 года"
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы
«СЭ» назвал сумму отступных в контракте Смолова с «Локомотивом»
Малкин и Ковальчук предложили Дзюбе сыграть в хоккей (видео)
Нападающий «Зенита» перешел в «Урал» на правах аренды
Россиянка Юлия Ефимова стала абсолютной чемпионкой Европы
«Атлетико» объявил о приобретении форварда «Милана» за €15 млн
Хоккейный «Спартак» теперь будет играть на «ЦСКА Арене»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь