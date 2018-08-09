Чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2018/19 начнется 5 октября

Источник: РИА "Новости"

В первый игровой день пройдут матчи «Локомотив- Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург), ВЭФ (Рига) — «Химки» (Московская область), «Енисей» (Красноярск) — ЦСКА. В турнире примут участие 14 команд. Регулярный чемпионат завершится 28 апреля 2019 года.

В предстоящем сезоне Единая лига ВТБ вернется к прежнему формату проведения плей-офф турнира, отказавшись от «Финала четырех».

Действующим победителем является ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл в финале «Химки». Третье место занял «Зенит».