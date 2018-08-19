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15:07 (мск), источник: Р-Спорт

Российские баскетболистки обыграли шведок в матче товарищеского турнира в Риге

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в матче международного товарищеского турнира в Риге.

Заключительная встреча российской команды на турнире завершилась со счетом 59:56 (14:13, 21:16, 17:11, 7:16) в ее пользу.

Ранее в субботу россиянки обыграли команду Латвии и досрочно стали победительницами турнира.

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