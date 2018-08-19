Российские баскетболистки обыграли шведок в матче товарищеского турнира в Риге
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в матче международного товарищеского турнира в Риге.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Баскетболистки сборной России обыграли команду Швеции в матче международного товарищеского турнира в Риге.
Заключительная встреча российской команды на турнире завершилась со счетом 59:56 (14:13, 21:16, 17:11, 7:16) в ее пользу.
Ранее в субботу россиянки обыграли команду Латвии и досрочно стали победительницами турнира.