«Химки» обыграли «Панатинаикос» в товарищеском турнире в Никосии
14 сентября, в Никосии (Кипр) стартовал международный товарищеский турнир среди клубов, в рамках которого подготовку к сезону проводят «Химки».
14 сентября, в Никосии (Кипр) стартовал международный товарищеский турнир среди клубов, в рамках которого подготовку к сезону проводят «Химки».
В первом матче подопечные Барцокаса уступили «Маккаби» из
В заключительном матче турнира «Химки» встречались с грческим «Панатинаикосом». Встреча прошла при небольшом преимуществе химчан в каждой из четвертей и завершилась закономерной победой российской команды — 77:67 (23:20, 19:16, 18:16, 17:15).
Самым результативным игроком матча в составе подмосковной команды стал Энтони Гилл, набравший 14 очков и совершивший 6 подборов. Ещё 12 очков на свой счёт записал Малкольм Томас.