«Химки» обыграли «Панатинаикос» в товарищеском турнире в Никосии

В первом матче подопечные Барцокаса уступили «Маккаби» из Тель-Авива (84:87). 15 сентября, они провели поединок с действующим победителем Лиги чемпионов ФИБА — АЕКом, которому подмосковный клуб так же уступил — 64:67.

В заключительном матче турнира «Химки» встречались с грческим «Панатинаикосом». Встреча прошла при небольшом преимуществе химчан в каждой из четвертей и завершилась закономерной победой российской команды — 77:67 (23:20, 19:16, 18:16, 17:15).