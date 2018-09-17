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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в товарищеском турнире в Никосии

14 сентября, в Никосии (Кипр) стартовал международный товарищеский турнир среди клубов, в рамках которого подготовку к сезону проводят «Химки».

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В первом матче подопечные Барцокаса уступили «Маккаби» из Тель-Авива (84:87). 15 сентября, они провели поединок с действующим победителем Лиги чемпионов ФИБА — АЕКом, которому подмосковный клуб так же уступил — 64:67.

В заключительном матче турнира «Химки» встречались с грческим «Панатинаикосом». Встреча прошла при небольшом преимуществе химчан в каждой из четвертей и завершилась закономерной победой российской команды — 77:67 (23:20, 19:16, 18:16, 17:15).

Самым результативным игроком матча в составе подмосковной команды стал Энтони Гилл, набравший 14 очков и совершивший 6 подборов. Ещё 12 очков на свой счёт записал Малкольм Томас.

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