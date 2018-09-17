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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА проиграл «Жальгирису» в товарищеском матче, несмотря на 21 очко Хиггинса

ЦСКА потерпел поражение от «Жальгириса» со счётом 73:81 в финале международного товарищеского турнира в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ключевой стала третья четверть, которую «армейцы» проиграли 16:25 после того, как на большой перерыв ушли, ведя «+4». ЦСКА реализовал только 4 трёхочковых из 13 и позволил сопернику взять 12 подборов на своём щите.

Самым результативным игроком встречи с 21 очком стал атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс. У победителей отличился разыгрывающий Нэйт Уолтерс, набравший 18 очков.

ЦСКА — «Жальгирис» — 73−81 (18:12, 17:19, 16:25, 22:25)

ЦСКА: Хэкетт (14), Хиггинс (21), Лопатин, Боломбой, Хантер (10 + 7 подборов) — старт; Хоменко (2), Питерс (10), Востриков, Гаврилов, Хайнс (16 + 6 подборов + 2 блок-шота).

Жальгирис: Уолтерс (18), Уокап (2), Улецкас, Янкунас (9), Б. Дэвис (4) — старт; Сабецкис, Бирутис (2), Милакнис (12), А. Уайт (4), Йокубайтис (4), Григонис (15), Каваляускас (11 + 5 подборов).

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