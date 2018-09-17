ЦСКА проиграл «Жальгирису» в товарищеском матче, несмотря на 21 очко Хиггинса

Ключевой стала третья четверть, которую «армейцы» проиграли 16:25 после того, как на большой перерыв ушли, ведя «+4». ЦСКА реализовал только 4 трёхочковых из 13 и позволил сопернику взять 12 подборов на своём щите.



Самым результативным игроком встречи с 21 очком стал атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс. У победителей отличился разыгрывающий Нэйт Уолтерс, набравший 18 очков.



ЦСКА — «Жальгирис» — 73−81 (18:12, 17:19, 16:25, 22:25)