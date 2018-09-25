Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нефтехимик0
Урал0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист1
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг2
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Уэска
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл0
Оренбург2
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
7Джошуа нокаутировал Поветкина
16:36 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА Клайберн и Кулагин могут пропустить Кубок Александра Гомельского

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА Уилл Клайберн, Михаил Кулагин и Кори Хиггинс могут пропустить матчи Кубка Александра Гомельского в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил президент БК ЦСКА Андрей Ватутин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

11-й Кубок Александра Гомельского пройдет в Москве в УСК ЦСКА 29 и 30 сентября. В турнире примут участие ЦСКА, казанский УНИКС, греческий «Олимпиакос» и турецкий «Анадолу Эфес».

«После ухода Виталия Фридзона меня один из коллег в шутку обвинил в антисемитизме. Тут тоже меня может кто-то обвинить, но в неприглашении “Химок” не стоит искать подводных течений, — сказал Ватутин. — В том году я сказал, что для интриги перед сезоном ничего лучше быть не может, чем наше поражение химчанам. И прошлый сезон прошел под знаком противостояния наших клубов».

«Не пригласили их точно не поэтому, просто происходит ротация команд. Но состав участников сильный», — добавил Ватутин.

По словам президента армейцев, на Кубке Гомельского могут не сыграть некоторые лидеры клуба. «На 100 процентов турнир пропустит Кулагин. Клайберн проходит заключительное медобследование после травмы. Будет ли играть он — решим ближе к турниру. И Хиггинс под вопросом: ничего серьезного, слава богу, но на лечение требуется время», — добавил Ватутин.

 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком
«За четверной прыжок подарили самокат»: в чем феномен Трусовой
Роналду очень много бьет по воротам. Статистика впечатляет
СМИ узнали о планах Абрамовича продать «Челси» за 3 млрд фунтов
Бывший нападающий сборной Италии сдал положительный допинг-тест
Количество задержанных по итогам дерби составило 50 человек
Лидер сборной России по тяжелой атлетике не выступит на ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь