Баскетболисты ЦСКА Клайберн и Кулагин могут пропустить Кубок Александра Гомельского

«После ухода Виталия Фридзона меня один из коллег в шутку обвинил в антисемитизме. Тут тоже меня может кто-то обвинить, но в неприглашении “Химок” не стоит искать подводных течений, — сказал Ватутин. — В том году я сказал, что для интриги перед сезоном ничего лучше быть не может, чем наше поражение химчанам. И прошлый сезон прошел под знаком противостояния наших клубов».