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11:25 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в четвертый раз стали обладательницами Кубка Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в третий раз подряд стали обладательницами Кубка Беларуси, всего в их активе четыре трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В полуфинальном поединке с финалистом прошлого кубкового розыгрыша «Горизонтом» подопечные Андрея Вавлева выиграли со счетом 65:60. В другом полуфинале гродненская «Олимпия» уверенно взяла верх над клубом «Гомель-Сож» — 82:53.

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В финальном матче упорной борьбы не получилось — минчанки оказались гораздо сильнее, выиграв с разницей в 18 очков — 74:56. После успешного финала главный тренер победительниц отметил, что выигрывать всегда приятно, но эйфории от добытой победы на Кубке нет. Это связано, прежде всего, с тем, что команде не удалось показать игру того качества, которая позволит достойно выглядеть в розыгрыше еврокубков.

Бронзу кубкового турнира завоевали баскетболистки «Горизонта», одолевшие «Гомель-Сож» — 48:42. Перед четвертой четвертью гомельчанки выигрывали с перевесом в 11 баллов, но на концовку сил у них не хватило.

Самым полезным игроком XXII женского Кубка Беларуси признана центровая победительниц Виктория Гаспер, которая в полуфинале и финале набирала по 22 очка.

Финальный этап мужского Кубка Беларуси пройдет в Витебске. В полуфиналах 2 октября минские «Цмокi» сыграют с витебским «Рубоном», а «Гродно-93» будет соперничать с могилевским «Борисфеном». 3 октября пройдут матчи за итоговые места. Владельцами Кубка Беларуси являются столичные «драконы».

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