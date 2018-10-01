Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» в четвертый раз стали обладательницами Кубка Беларуси

В полуфинальном поединке с финалистом прошлого кубкового розыгрыша «Горизонтом» подопечные Андрея Вавлева выиграли со счетом 65:60. В другом полуфинале гродненская «Олимпия» уверенно взяла верх над клубом «Гомель-Сож» — 82:53.

В финальном матче упорной борьбы не получилось — минчанки оказались гораздо сильнее, выиграв с разницей в 18 очков — 74:56. После успешного финала главный тренер победительниц отметил, что выигрывать всегда приятно, но эйфории от добытой победы на Кубке нет. Это связано, прежде всего, с тем, что команде не удалось показать игру того качества, которая позволит достойно выглядеть в розыгрыше еврокубков.

Бронзу кубкового турнира завоевали баскетболистки «Горизонта», одолевшие «Гомель-Сож» — 48:42. Перед четвертой четвертью гомельчанки выигрывали с перевесом в 11 баллов, но на концовку сил у них не хватило.

Самым полезным игроком XXII женского Кубка Беларуси признана центровая победительниц Виктория Гаспер, которая в полуфинале и финале набирала по 22 очка.