Сергей Иванов: FIBA и Евролига должны решить скандальную ситуацию с календарями
МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига должны решить ситуацию с календарями,
МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига должны решить ситуацию с календарями,
Евролига продолжает конфликтовать с FIBA и не делает перерыв в регулярном чемпионате для матчей национальных команд.
«В предстоящем сезоне Евролиги как минимум 12 команд из 16 будут претендовать на высокие места — это очень много, такого никогда не было, — сказал Иванов. — В восьмерку в этом году будет сложнее попасть, чем в прошлом. Каждый матч будет иметь очень большое значение».
«В этой связи нельзя не упомянуть о скандальной ситуации с календарями. Надо решать,
По мнению почетного президента Единой лиги ВТБ, Олимпиада становится более значимым турниром, чем Кубок мира (ранее — чемпионат мира). «Недавно читал, что 200 сильнейших баскетболистов в чемпионате мира не участвуют. Если так дальше пойдет, то сильнейшим турниром будет Олимпиада, где действительно все сильнейшие собираются», — сказал Иванов.
Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.