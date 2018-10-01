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11:50 (мск), источник: ТАСС

Сергей Иванов: FIBA и Евролига должны решить скандальную ситуацию с календарями

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига должны решить ситуацию с календарями, из-за которой страдают европейские клубы и игроки. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Евролига продолжает конфликтовать с FIBA и не делает перерыв в регулярном чемпионате для матчей национальных команд.

«В предстоящем сезоне Евролиги как минимум 12 команд из 16 будут претендовать на высокие места — это очень много, такого никогда не было, — сказал Иванов. — В восьмерку в этом году будет сложнее попасть, чем в прошлом. Каждый матч будет иметь очень большое значение».

«В этой связи нельзя не упомянуть о скандальной ситуации с календарями. Надо решать, что-то делать, потому что в конечном счете в противостоянии FIBA и Евролиги проигравшими остаются клубы и игроки. И, конечно, болельщики. Потому что такой отборочный турнир ведет к тому, что квалифицируются на Кубок мира одни игроки, а выступать там будут совсем другие», — отметил Иванов.

По мнению почетного президента Единой лиги ВТБ, Олимпиада становится более значимым турниром, чем Кубок мира (ранее — чемпионат мира). «Недавно читал, что 200 сильнейших баскетболистов в чемпионате мира не участвуют. Если так дальше пойдет, то сильнейшим турниром будет Олимпиада, где действительно все сильнейшие собираются», — сказал Иванов.

Финальная стадия Кубка мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.

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