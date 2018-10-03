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17:56 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» и могилевский «Борисфен» вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске определится победитель ХХII розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди мужских команд. В решающем поединке сыграют «Цмокi-Мiнск» и могилевский «Борисфен», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В полуфинале столичные «драконы», которые являются действующими чемпионами и обладателями Кубка страны, не оставили шансов на успех витебскому «Рубону», выиграв со счетом 113:47. В составе победителей самым результативным оказался Виталий Лютыч, набравший 21 очко, у проигравших лучшим был Егор Потупчик, в активе которого 17 очков.

Во втором полуфинале баскетболисты «Борисфена» взяли верх над соперниками из «Гродно-93» — 85:73. У могилевчан результативно сыграли Бенджамин Дуду и Артем Мальков, у которых по 19 очков, в составе гродненской команды самым метким стал Иван Каляев, набравший 28 очков.

Решающий кубковый матч «Цмокi-Мiнск» — «Борисфен» на площадке Витебского центрального спорткомплекса начнется в 20.00, а за два часа до финала «Рубон» и «Гродно-93» разыграют бронзу. Вход на игры свободный.

На прошлой неделе победительницами женского кубкового турнира стали баскетболистки «Цмокi-Мiнск», обыгравшие в финале гродненскую «Олимпию» — 74:56, бронза у баскетболисток «Горизонта», победивших в матче за третье место «Гомель-Сож» — 48:42.

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