«Цмокi-Мiнск» и могилевский «Борисфен» вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу

В полуфинале столичные «драконы», которые являются действующими чемпионами и обладателями Кубка страны, не оставили шансов на успех витебскому «Рубону», выиграв со счетом 113:47. В составе победителей самым результативным оказался Виталий Лютыч, набравший 21 очко, у проигравших лучшим был Егор Потупчик, в активе которого 17 очков.

Во втором полуфинале баскетболисты «Борисфена» взяли верх над соперниками из «Гродно-93» — 85:73. У могилевчан результативно сыграли Бенджамин Дуду и Артем Мальков, у которых по 19 очков, в составе гродненской команды самым метким стал Иван Каляев, набравший 28 очков.

Решающий кубковый матч «Цмокi-Мiнск» — «Борисфен» на площадке Витебского центрального спорткомплекса начнется в 20.00, а за два часа до финала «Рубон» и «Гродно-93» разыграют бронзу. Вход на игры свободный.