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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская команда «Цмокi-Мiнск» в 10-й раз подряд выиграла Кубок Беларуси по баскетболу

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Цмокi-Мiнск» вслед за женской стала обладателем Кубка Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Свой 10-й подряд Кубок страны столичные «драконы» завоевали в Витебске, победив в решающем поединке XХII розыгрыша могилевский «Борисфен» со счетом 92:82. Самым результативным в составе победителей стал Виталий Лютыч, набравший 26 очков. Он же признан лучшим игроком кубкового турнира.

В игре за третье место победу одержали баскетболисты «Гродно-93», обыгравшие витебский «Рубон» — 93:80.

В полуфиналах действующие чемпионы и обладатели Кубка страны не оставили шансов на успех «Рубону» — 113:47, а баскетболисты «Борисфена» взяли верх над соперниками из «Гродно-93» — 85:73.

На прошлой неделе победительницами женского кубкового турнира стали баскетболистки «Цмокi-Мiнск», обыгравшие в финале гродненскую «Олимпию» — 74:56, бронза у баскетболисток «Горизонта», победивших в матче за третье место «Гомель-Сож» — 48:42.

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