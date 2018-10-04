Мужская команда «Цмокi-Мiнск» в 10-й раз подряд выиграла Кубок Беларуси по баскетболу
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Цмокi-Мiнск» вслед за женской стала обладателем Кубка Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Цмокi-Мiнск» вслед за женской стала обладателем Кубка Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой 10-й подряд Кубок страны столичные «драконы» завоевали в Витебске, победив в решающем поединке XХII розыгрыша могилевский «Борисфен» со счетом 92:82. Самым результативным в составе победителей стал Виталий Лютыч, набравший 26 очков. Он же признан лучшим игроком кубкового турнира.
В игре за третье место победу одержали баскетболисты «Гродно-93», обыгравшие витебский «Рубон» — 93:80.
В полуфиналах действующие чемпионы и обладатели Кубка страны не оставили шансов на успех «Рубону» — 113:47, а баскетболисты «Борисфена» взяли верх над соперниками из «Гродно-93» — 85:73.
На прошлой неделе победительницами женского кубкового турнира стали баскетболистки «Цмокi-Мiнск», обыгравшие в финале гродненскую «Олимпию» — 74:56, бронза у баскетболисток «Горизонта», победивших в матче за третье место «Гомель-Сож» — 48:42.