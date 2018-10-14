Минские «Цмокi» проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ

В субботу, 13 октября во второй домашней игре подопечные Александра Крутикова встречались с казахстанской «Астаной» и уступили со счетом 86:93. Только в первой четверти хозяева ни в чем не уступали соперникам, а потом гости ушли вперед и довели встречу до победы.