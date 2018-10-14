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13:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели второе поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В субботу, 13 октября во второй домашней игре подопечные Александра Крутикова встречались с казахстанской «Астаной» и уступили со счетом 86:93. Только в первой четверти хозяева ни в чем не уступали соперникам, а потом гости ушли вперед и довели встречу до победы.

В стартовом поединке сезона «Цмокi» проиграли у себя дома польской команде — «Зелена Гура» с результатом 71:88. Следующий матч «банковского» турнира минчане проведут 20 октября на площадке «Минск-Арены» против баскетболистов «Нижнего Новгорода», которые накануне уступили в Москве баскетболистам ЦСКА со счетом 78:84.

До этого, 17 октября чемпионы Беларуси в первом поединке группового этапа Кубка ФИБА примут в Минске бельгийский клуб «Монс-Эно».

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