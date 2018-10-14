Кириленко: Генсек FIBA Бауманн сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире

«Конечно, все мы испытываем сейчас шок, — сказал Кириленко. — Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире, особенно это касается баскетбола 3×3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх — 2020 в Токио, во многом его заслуга. Мы виделись буквально полторы недели назад на саммите в китайском Сиане, и ничего не предвещало того, что у него есть какие- либо проблемы с сердцем».