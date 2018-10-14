Кириленко: Генсек FIBA Бауманн сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире

Бауманн скончался в субботу от сердечного приступа в возрасте 51 года в Буэнос-Айресе, где в эти дни проходят юношеские Олимпийские игры.
«Конечно, все мы испытываем сейчас шок, — сказал Кириленко. — Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире, особенно это касается баскетбола 3×3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх — 2020 в Токио, во многом его заслуга. Мы виделись буквально полторы недели назад на саммите в китайском Сиане, и ничего не предвещало того, что у него есть какие- либо проблемы с сердцем».
Бауманн начал свою карьеру в FIBA в 1994 году в качестве юриста, с 1995-го по 2002-й он был заместителем генерального секретаря организации. Бауманн занимал пост генерального секретаря FIBA с 2003 года. В июне 2018 года организация продлила с Бауманном контракт до 2031 года. Швейцарец внес большой вклад в развитие баскетбола 3×3, который в результате был включен в программу летних Олимпийских игр.
Бауманн являлся членом Международного олимпийского комитета с 2008 года.