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19:01 (мск), источник: ТАСС

Кириленко: Генсек FIBA Бауманн сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире

ТАСС, 14 октября. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (ранее — организация «СпортАккорд») Патрик Бауманн сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире. Такое мнение высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, слова которого приводит пресс-служба организации.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Бауманн скончался в субботу от сердечного приступа в возрасте 51 года в Буэнос-Айресе, где в эти дни проходят юношеские Олимпийские игры.

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«Конечно, все мы испытываем сейчас шок, — сказал Кириленко. — Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире, особенно это касается баскетбола 3×3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх — 2020 в Токио, во многом его заслуга. Мы виделись буквально полторы недели назад на саммите в китайском Сиане, и ничего не предвещало того, что у него есть какие- либо проблемы с сердцем».

Бауманн начал свою карьеру в FIBA в 1994 году в качестве юриста, с 1995-го по 2002-й он был заместителем генерального секретаря организации. Бауманн занимал пост генерального секретаря FIBA с 2003 года. В июне 2018 года организация продлила с Бауманном контракт до 2031 года. Швейцарец внес большой вклад в развитие баскетбола 3×3, который в результате был включен в программу летних Олимпийских игр.

Бауманн являлся членом Международного олимпийского комитета с 2008 года.

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