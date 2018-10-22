Экс-баскетболист ЦСКА и «Химок» Джеймс Огастин завершил карьеру

«Летом я решил, что с меня хватит. Теперь я наслаждаюсь жизнью после баскетбола», — сказал 34-летний американец, которого цитирует eurohoops.

Огастин в Европе выступал за «Химки» (в 2012—2016 годах), ЦСКА (2016−2017), испанские клубы «Гран-Канария», «Валенсия», «Мурсия», в прошлом сезоне защищал цвета «Уникахи». В составе подмосковной команды он стал победителем Кубка Европы, с армейским клубом выиграл Единую лигу ВТБ. В НБА Огастин играл за «Орландо Мэджик».