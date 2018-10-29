Американский баскетболист Девон Саддлер возвращается в «Цмокі-Мінск»

В составе белорусского клуба игрок провел минувший сезон, однако после окончания контракта принял решение уехать в США. После небольшой паузы в карьере Девон Саддлер вновь будет выступать в Минске.

В сезоне-2017/2018 в «Цмоках» баскетболист провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 13 очков, делая 3,1 подбора и 3 результативные передачи за игру. Защитник также имеет право выступать в национальной сборной Беларуси.