Американский баскетболист Девон Саддлер возвращается в «Цмокі-Мінск»
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Девон Саддлер принял решение вернуться в «Цмокі-Мінск». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Девон Саддлер принял решение вернуться в «Цмокі-Мінск». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
В составе белорусского клуба игрок провел минувший сезон, однако после окончания контракта принял решение уехать в США. После небольшой паузы в карьере Девон Саддлер вновь будет выступать в Минске.
В сезоне-2017/2018 в «Цмоках» баскетболист провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 13 очков, делая 3,1 подбора и 3 результативные передачи за игру. Защитник также имеет право выступать в национальной сборной Беларуси.
В текущем сезоне «Цмокі-Мінск» потерпели на старте Единой лиги ВТБ три поражения, а ближайший матч (31 октября) проведет на домашней площадке в Кубке