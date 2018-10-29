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15:14 (мск), источник: БЕЛТА

Американский баскетболист Девон Саддлер возвращается в «Цмокі-Мінск»

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Девон Саддлер принял решение вернуться в «Цмокі-Мінск». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе команды.

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В составе белорусского клуба игрок провел минувший сезон, однако после окончания контракта принял решение уехать в США. После небольшой паузы в карьере Девон Саддлер вновь будет выступать в Минске.

В сезоне-2017/2018 в «Цмоках» баскетболист провел 24 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 13 очков, делая 3,1 подбора и 3 результативные передачи за игру. Защитник также имеет право выступать в национальной сборной Беларуси.

В текущем сезоне «Цмокі-Мінск» потерпели на старте Единой лиги ВТБ три поражения, а ближайший матч (31 октября) проведет на домашней площадке в Кубке ФИБА-Европа против кипрского клуба «Петролина АЕК».

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